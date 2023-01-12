القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام "ارهابي" فجر سيارة مفخخة في الانبار

شفق نيوز/ اعلنت جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، يوم الخميس، عن صدور حكم اعدام بحق "ارهابي" عن جريمة تفجير سيارة مفخخة على القوات الأمنية في محافظة الانبار.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة على القوات الامنية في محافظة الأنبار، مبيناً أن "الارهابي ألقي القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الامنية والتي ادت إلى اصابة عدد منهم".

وأضاف أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الارهابية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 " .