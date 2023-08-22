القضاء العراقي يصدر حكماً بالحبس على إعلامية "أساءت للأمن الوطني"

شفق نيوز/ أصدرت السلطة القضائية العراقية حكماً غيابياً بالحبس البسيط على إعلامية مقيمة خارج البلاد، بتهمة الإساءة والتشهير لمستشارية الأمن الوطني.

ووفقاً لوثيقة الحكم الصادر من محكمة جنح الكرخ والتي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد صدر الحكم بالحبس لأربعة أشهر على "المدانة الهاربة قدس جبوري محمد" المعروفة باسم قدس السامرائي، وكذلك أمر قبض بحقها ومذكرة تفتيش لمنزلها.

ووفقاً للوثيقة القضائية فإن الجهة المشتكية هي مستشارية الأمن الوطني، بتهمة التشهير والإساءة.