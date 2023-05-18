القضاء العراقي يصدر أحكاماً مختلفة بحق تجار ومتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الخميس، أحكاماً مختلفة بحق مدانين عن جرائم تجارة وتعاطي المخدرات.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات واسط أصدرت احكاماً مختلفة بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة المتاجرة بالمخدرات حكمت على اثنين منهم بالسجن (ست سنوات) والثالث مدة (عشر سنوات)"، لافتاً إلى أن "الحكم بحق المجرمين الثلاثة يأتي استنادا لاحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف أن "المحكمة ذاتها حكمت على مجرم بالسجن لمدة (ثلاث سنوات) عن جريمة تعاطي المخدرات وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".