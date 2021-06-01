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القضاء العراقي يصدر توضيحاً جديداً بشأن قانون التقاعد الموحد

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T09:01:49+0000
القضاء العراقي يصدر توضيحاً جديداً بشأن قانون التقاعد الموحد

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن قانون التقاعد الموحد، مؤكدا أن صلاحية التشريع وتعديل القوانين هو ضمن اختصاص مجلس النواب.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بخصوص ما تداولته وسائل الاعلام حول شريحة المتقاعدين والية شمولهم بالمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 من عدمه، إن "صلاحية التشريع وتعديل القوانين هو ضمن اختصاص مجلس النواب وان المؤسسات الحكومية والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل واضح".

وأوضح أن "المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على ان (ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية) أي ان يطبق فقط على من احيل على التقاعد بعد التاريخ المذكور".

وتابع "لكون المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) من قبل مجلس النواب يمنح راتبا تقاعديا للموظف الذي تم عزله من الوظيفة او فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة) وان لا يقل عمره عن (50 سنة)، وبعد صدور القانون (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل نص المادة (13) من القانون، لتصبح تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على ان يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استنادا لنص المادة (18) من القانون، الا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة فأنه يسري بأثر رجعي استنادا للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد".

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