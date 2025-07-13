القضاء العراقي يصادق على استقدام محلل سياسي شهير بتهم "النصب والاحتيال والابتزاز"

شفق نيوز- بغداد

صادقت محكمة التمييز الاتحادية على مذكرة استقدام بحق المحلل السياسي الشهير "نجم القصاب"، بتهم "النصب والاحتيال والابتزاز".

وبحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "المتهم نجم عبد الأمير عباس عبود الجبوري صدر بحقه قرار قضائي من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، والخاصة بجريمة النصب والاحتيال".

ووفقاً للوثيقة، فإن "المتهم يواجه أيضاً تهمة عرض رشوة بهدف الاستحواذ على المال العام باستخدام وسائل الابتزاز الإعلامي".

يذكر أن مصدراً قضائياً أبلغ وكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، بصدور أمر استقدام بحق محلل سياسي شهير بتهمة "النصب والاحتيال" في بغداد.

وأبلغ المصدر بأن "محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد أصدرت أمر أستقدام بحق المتهم (ن. ق) وفق أحكام المادة 456 عقوبات عن جريمة النصب والاحتيال، وسيتم كشف تفاصيل القضية لاحقاً".

وأشار، إلى أن "المتهم له سوابق وأحكام جنائية مثبتة، وهي حكم محكمة جنح الحلة المادة 267 ق.ع ثلاث سنوات (تهريب)، وحكم محكمة جنايات بابل المادة 405 ق.ع (قتل) 12 سنة".