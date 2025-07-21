القضاء العراقي يشرع بالتحقيق ميدانياً في حادثة الكوت ويتوعد المقصرين

شفق نيوز- واسط

زار رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعدد من المشرفين القضائيين، يوم الاثنين، رئاسة محكمة استئناف واسط للاشراف على التحقيق بحادثة فاجعة حريق الكوت، فيما شدد الوفد القضائي على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق، ومحاسبة المقصرين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم الاستماع خلال الزيارة إلى عرض موجز عن الإجراءات القضائية، كما تمت زيارة موقع الحادث للوقوف على حجم الأضرار والمأساة التي خلفها الحريق، ونقل تعازي رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى اهالي واسط بهذه الفاجعة".

واضاف انه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال ليل الأربعاء 16 تموز/ يوليو على الخميس 17 تموز/يوليو حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.