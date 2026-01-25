القضاء العراقي يستضيف اجتماعا خاصا بموضوع معتقلي داعش القادمين من سوريا

شفق نيوز- بغداد

أستضاف مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، "اجتماعاً مشتركاً مع القضاة ووزير الداخلية ووزير العدل والأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد رئيس المجلس فائق زيدان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في سوريا على وفق أحكام القانون العراقي ومراعاة المعايير الدولية.

وضم الاجتماع، وفق البيان وزير الداخلية ووزير العدل ووكيل استخبارات الداخلية ووكيل جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات، وممثلاً عن قيادة العمليات المشتركة ومديرية الاستخبارات العسكرية، ونائب رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ، ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.