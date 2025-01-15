القضاء العراقي يسترد 5 مليارات دينار عن جريمة احتيال وتلاعب بالدولار

شفق نيوز/ أعلن القضاء العراقي، يوم الأربعاء، استرداد مبلغ مقداره 5 مليارات دينار عراقي، عن جريمة احتيال مالي عبر التلاعب بالدولار.

وبحسب بيان للقضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار".

وأوضح البيان، أن ذلك جرى بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، مؤكداً أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".