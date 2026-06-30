القضاء العراقي يسترد 19 مليار دينار بقضية "فساد مالي" في الخطوط الجوية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، استرداد 19 مليار دينار بقضية "فساد مالي" في الخطوط الجوية العراقية.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة استردّت، اليوم، مبلغاً مالياً قدره 19 مليار دينار عراقي.

وأضاف أن "المبلغ جرى استرداده في إطار التحقيقات الخاصة بقضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية".

ويأتي هذا تزامناً مع حملة إجراءات متصاعدة أطلقتها الحكومة فجر الأحد الماضي، طالت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي بأنها "المرحلة الأولى" من مسار أوسع لاسترداد المال العام، موجهاً الأجهزة الرقابية بالاستنفار لتلقي أي مؤشرات تتعلق بملفات الفساد أو التقصير المؤسساتي.

وفي سياق متصل، حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، صباح اليوم، من حملات مضللة تستهدف بث الإحباط عبر الادعاء بأن جهود مكافحة الفساد ستتوقف أو أنها لن تطال "الرؤوس الكبيرة"، معتبراً تلك المحاولات مسعى لزعزعة ثقة الرأي العام بالإجراءات الحكومية والقضائية الجارية.