القضاء العراقي يسترد نحو 90 مليار دينار إلى خزينة الدولة

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، استرداد نحو 90 مليار دينار إلى خزينة الدولة.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، تمكنت من استرداد مبلغ مالي قدره (89,195,330,861) ديناراً إلى خزينة الدولة".

وأضاف أنه "تم استرداد المبلغ من قبل مجلس الطعن المشكل للنظر في الطعون الواردة على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، إذ أُنجزت الطعون المنظورة كافة من قبله، مما ساهم في رفد الخزينة العامة للدولة بهذا المبلغ".