القضاء العراقي يسترد ملياري دينار من شركتين متورطتين بالاحتيال المالي

شفق نيوز – بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد ملياري دينار عراقي ناتجة عن جريمة احتيال مالي.

وذكر المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المبلغ تم استرداده من شركتين خالفتا القانون للحصول على فروقات سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.

وأوضح أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام.