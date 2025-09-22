القضاء العراقي يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، استرداد محكمة تحقيق الكرخ الثانية ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكر القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة استردت المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.

وبحسب البيان، فإن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.