القضاء العراقي يسترد ملياراً ونصف المليار دينار من قضية احتيال مالي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد مبلغ مقداره ملياراً ونصف المليار دينار عراقي في قضية تتعلق بجريمة احتيال مالي.

وأوضح القضاء في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المبلغ جرى استرداده ضمن إحدى القضايا المرتبطة بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل وزارة التجارة عبر طرق احتيالية.

وأشار البيان إلى أن عملية الاسترداد تمت بجهود مكثفة وبإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مؤكداً أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزارات أو الشركات التي تنتهج أساليب مخالفة للقانون وتضر بالمال العام.