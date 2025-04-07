القضاء العراقي يستدعي محافظ نينوى بسبب "الوحدات الإدارية" (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أمر استقدام بحق محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها مجلس المحافظة بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالتصويت على استحداث رؤساء الوحدات الإدارية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن محكمة تحقيق نينوى وجهت تبليغاً للمحافظ للحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، للتحقيق في موضوع امتناعه عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (233/اتحادية/2023) بتاريخ 4/3/2025، والمتعلق بالتصويت على جدول الوحدات الإدارية.

وأكدت الوثيقة أن المحكمة ستصدر أمر قبض في حال عدم حضور المحافظ في الزمان والمكانالمحددين.