القضاء العراقي يدين 5 موظفين بتهمة الضرر بالمال العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت أحكاماً بحق موظفين في دائرتي زراعة وتجارة المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت يوم أمس الخميس، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق خمسة موظفين بينهم امرأة يعملون في دائرتي الزراعة والتجارة بمدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تمت إدانتهم بالإضرار في المال العام".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".