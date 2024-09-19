القضاء العراقي يدين 11 متهماً بجرائم "المخدرات واللواط"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت 11 حكماً قضائيا بحق مدانين بجرائم مختلفة أبرزها تجارة المخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت 10 أحكام بحق تجار مخدرات في المحافظة تراوحت بين 5 و 6 سنوات، وغرامة 10 ملايين لكل واحد منهم"، لافتا إلى ان "المحكمة اصدرت كذلك حكما بحق مدان مارس اللواط مع طفل صغير بالغصب".

وبين المصدر، أن "القرارات صدرت استناداً لاحكام المادتين 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و393 من قانون العقوبات العراقي".