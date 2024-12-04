القضاء العراقي يدين مطرباً سورياً بتهمة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن القضاء العراقي أدان المغني السوري محسن الفراتي، بتهمة المحتوى الهابط.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "القضاء العراقي من وخلال محكمة جنج الكرخ، ادان المدعو (محسن الفراتي) سوري الجنسية وفق احكام المادة 403 بتهمة المحتوى الهابط، بعد إجراءات اللجنة المكلفة الملف في وزارة الداخلية".

وفي حزيران الماضي، تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على المطرب السوري محسن الفراتي وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، بناء على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، لقيامه ببث أغانٍ ذات محتوى هابطاً.

وتواصل السلطات الأمنية العراقية، حملة محاسبة من تصفهم بـ "صناع المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية بحقهم.