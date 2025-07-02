القضاء العراقي يخلي سبيل الشاعر والشيخ مقابل كفالة وتعهد خطي

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الشاعر عبد الحسين الحاتمي، ورجل الدين عداي الغريري لعدم قناعة المحكمة بالتهمة الموجهة إليهما.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحاتمي والغريري مثلا اليوم أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام في بغداد.

وأضاف أن، المحكمة قررت إسقاط التهم الموجهة إلى الحاتمي والغريري لعدم قناعة المحكمة بها، مشيرا إلى أن، المحكمة اخلت سبيلهما مقابل تعهد خطي وكفالة.

ومثل كل من الشاعر (الشيعي) عبد الحسين الحاتمي، والخطيب (السني) الشيخ عداي الغريري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أمام محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، على خلفية اتهامات بـ"الاعتداء علناً على المعتقدات الدينية"، وفقاً لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي.

وكان القضاء العراقي قد أصدر خلال اليومين الماضيين مذكرتي قبض منفصلتين بحق الحاتمي والغريري.

ويواجه الغريري، وهو إمام وخطيب جامع عمر المختار في بغداد، تهماً تتعلق بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يوزع الحلوى على المصلين تزامناً مع حلول شهر محرم، ما أثار استياءً واسعاً لدى المكون الشيعي.

في المقابل، يواجه الحاتمي، وهو شاعر شعبي شيعي من جنوبي العراق، اتهامات بإثارة الكراهية الطائفية، عقب نشره قصائد على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءات للخلفاء الراشدين وزوجة النبي محمد، السيدة عائشة، ما أثار غضبًا في الأوساط السنية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية سابقاً أن لجنة المحتوى الهابط اتخذت إجراءات قانونية بحق الشخصين بعد نشرهما محتوى طائفياً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي.