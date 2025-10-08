القضاء العراقي يخفف حكماً بالسجن بحق قاتل الصحفي "ليث محمد رضا" (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قررت محكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، تخفيف الحكم بحق قاتل الصحفي ليث محمد رضا، من 15 سنة إلى 6 سنوات.

وفي وثيقة صادرة عن محكمة التمييز، وردت لوكالة شفق نيوز، نصت على تخفيف الحكم عن قاتل الصحفي في شبكة الإعلام العراقي "ليث محمد رضا"، في شجار حصل خلال شهر آذار/ مارس الماضي، بمنطقة العرصات وسط بغداد، حيث تم تخفيف الحكم من 15 سنة إلى السجن لست سنوات.

وبحسب الوثيقة فقد جاء قرار المحكمة "كون المتهم في مقتبل العمر، ولغرض إعطائه فرصة الإصلاح في نفسه".

وشهدت منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، مساء 12 آذار/ مارس الماضي، مقتل الصحفي العراقي "ليث محمد رضا"، من قبل شخص يعتقد أنه عنصر بحماية أحد المسؤولين.

وورد لوكالة شفق نيوز، الفيديو الكامل للحظة مقتل رضا، في حينها، حيث يبين أنه دخل بشجار مع صاحب سيارة نوع "مرسيدس جي كلاس"، ما دفع الأخير إلى سحب سلاحه من السيارة وإطلاق النار باتجاه رضا ليرديه قتيلاً.

وبحسب تسجيل صوتي، ورد لشفق نيوز من شاهدة عيان في حينها، فإن صاحب السيارة مر مسرعاً في الزقاق، ورضا استوقفه وقال له أن لا يسير بهذه السرعة نظرا لوجود أطفال، ما دفع الأخير إلى التهديد والتجاوز مباشرة ونشب الخلاف بين الطرفين.

وعلى إثر الحادث، أصدرت قيادة شرطة بغداد، بيانا أكدت فيه أن رضا، قتل بعملية جنائية وليس بعملية واغتيال، وأكدت أنه "شجار مع أحد جيرانه"، وقد صدر بيانها بعد الحادثة بدقائق.