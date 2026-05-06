القضاء العراقي يحكم بإعدام تاجر مخدرات في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات بعد إدانته بالإتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدان ضُبط بحوزته 20 كيلوغراماً و300 غرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في 20 نيسان 2026، افتتاح ثلاث نقاط اتصال دولية جديدة مع ألمانيا وأستراليا والنيجر، في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية حملات مستمرة لملاحقة تجار المخدرات في مختلف المحافظات، فيما صدرت مئات الأحكام القضائية بحق مدانين بقضايا الاتجار والترويج والتعاطي.