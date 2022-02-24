القضاء العراقي يحكم ببراءة مراسل شفق نيوز

اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الخميس، حكماً ببراءة مراسل وكالة شفق نيوز من التهم الموجهة اليه.

وقال مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات ديالى الثانية قررت ببراءة ورد التهم المواجهه للزميل الصحفي عباس الاركوازي من تهمة الى السلطات العليا، وفق مادة 226 من قانون العقوبات العراقية، على خلفية مناشدة رئيس الوزارة اثناء تغطية الانتخابات النيابية الاخيرة.

وفي وقت سابق، طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، بإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مراسل وكالة "شفق نيوز" الصحفي عباس محمد علي، واستدعائه الى المحاكمة بدعاوي كيدية بتهمة "التشهير".

كما جددت لجنة دعم الصحفيين (JSC) تأكيدها على ان "الاستدعاء والتحقيق والادعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي".

وشددت على "ضرورة احترام السلطات العراقية للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتطالب السلطات العراقية بإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق الإعلامي عباس محمد علي".

وذكّرت اللجنة السلطات العراقية "بضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي وكشف الحقائق المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سعياً لتفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة".