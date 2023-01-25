القضاء العراقي يحكم بالإعدام لقاتل والمؤبد لتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بصدور حكم الإعدام لمتهم بقتل شاب وإصابة آخر في محافظة واسط، فيما أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد و غرامة مالية لتاجر مخدرات.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقتل شاب وإصابة آخر بسبب (نهوة عشائرية) في قضاء الحي جنوبي المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانبه، أشار مصدر آخر، للوكالة، إلى أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية 25 مليون دينار عراقي، بحق تاجر مخدرات، تمت إدانته بعدما ألقي القبض عليه وبحوزته كيلو جرام من مادة الكريستال المخدرة".