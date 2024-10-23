القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 سنوات بحق أستاذ جامعي بتهمة الاعتداء على الطالبات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمًا بالسجن ضد أستاذ جامعي في جامعة سومر، شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين دينار عراقي، ضد أستاذ جامعي في جامعة سومر بعد إدانته بجريمة إجبار الطالبات على ممارسة الفعل اللاأخلاقي في الجامعة".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادًا إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1983".