القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 سنوات بحق امٍّ باعت ابنتها بالتعاون مع أخرى مقابل 20 مليون دينار

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق امرأتين مدانتين عن جريمة الاتجار بالبشر.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، المدانة (الأم) أقدمت على بيع ابنتها الطفلة، بالاشتراك مع مدانة أخرى بمبلغ عشرين مليون دينار في أحد مناطق العاصمة بغداد.

ووفقا للبيان، فإن الحكم صدر بحقهما استنادا لأحكام المادة 6/ أولا وخامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 منه.