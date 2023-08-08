القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 سنة بحق "تاجرة" مخدرات وعلى موظف بـ7 سنوات

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق (تاجرة) مخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الكريستال المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أنه "ضبط بحوزتها (100) غرام من مادة الكريستال في سيطرة الشعب بعدما كانت تروم ادخالها إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف البيان أنها "اعترفت بالتوزيع والترويج للمواد المخدرة داخل شقتها في محافظة اربيل، لافتا إلى أن الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما، بالسجن لمدة سبع سنوات بحق موظف يعمل في دائرة عقارات الدولة عن جريمة اخذه مبلغا ماليا مقابل تسجيل عقار عائد لوزارة المالية لمصلحة احد المواطنين.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الموظف استلم مبلغا ماليا قدره (26) مليون دينار من احد المواطنين مقابل تسجيل عقار عائد لوزارة المالية الواقع في قضاء الطوز".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام الفقرة ثانيا / 1 من القرار المرقم 160 لسنة 1986".