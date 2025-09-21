القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 سنة بحق امرأة مدانة بالمتاجرة بالمخدرات

شفق نيوز - واسط

افاد مصدر قضائي في واسط، يوم الأحد، أن محكمة جنايات الكوت أصدرت حكماً يقضي بالسجن 15 عاماً بحق امرأة لإدانتها بتعاطي المواد المخدرة والمتاجرة بها في مدينة الكوت.

وقبل ايام قلائل أفاد مصدر أمني في بغداد، بإلقاء القبض على فتاة متهمة بتجارة المخدرات في المحمودية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية تتمكن من القبض على فتاة من مواليد 2006، متهمة ومطلوبة وفق المادة 32/ مخدرات في ناحية المحمودية جنوبي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "عملية القبض تمت بعد مراقبة ونصب كمين محكم لها ضمن الناحية"، مبيناً أن "المتهمة وجد على يدها اثار ضربات (موس) بداعي اذية النفس بلا وعي وتحت تأثير المخدرات".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في نهاية العام 2024 تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.