القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 سنة بحق المدانة بقتل الطفل "موسى"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل موسى ولاء.

أعلنت ذلك نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي التي حضرت جلسة المحاكمة في قضيّة الطفل "موسى" التي أثارت الرأي العام العراقي.

ونقل المكتب الإعلامي للنقابة عن اللامي قولها إن قرار الحكم صدر "وفقاً لأحكام المادة 410 / الشق الأول، من قانون العقوبات العراقي".

يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن "كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة".

و المدانة هي "عذراء الجنابي" زوجة والد الطفل "موسى" حيث قامت بتعذيبه بطريقة وحشية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عندما كان الأب غائبا عن المنزل الكائن في العاصمة بغداد.