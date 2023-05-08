القضاء العراقي يحكم بالسجن لحراس أدخلوا هواتف للمحكومين من داعش

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، يوم الإثنين، حكماً بالسجن عشر سنوات بحق اربعة حراس في دائرة الاصلاح عن جريمة الرشوة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحراس قاموا بادخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش الارهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الاصلاح لقاء مبالغ مالية".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983.