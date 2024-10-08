القضاء العراقي يحكم بالسجن على التيكتوكر "نتالي"

شفق نيوز/ افاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بان القضاء العراقي اصدر حكما بالسجن البسيط بحق التيكتوكر المدعوة "رغد محمد غالي جبر الجنابي" المعروفة باسم "نتالي" لإدانتها بالمحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القضاء حكم على المدعوة (نتالي) بالسجن لمدة 4 أشهر بعد إدانتها بالترويج للمحتوى الهابط.

وأفاد مصدر أمني في بغداد، في شهر آب/أغسطس الماضي، بإلقاء القبض على إحدى مشاهير السوشال ميديا بتهمة المحتوى الهابط، وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تنفيذ أمر قبض وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي (المحتوى الهابط) بحق المتهمة (رغد محمد غالي جبر الجنابي) تولد 2002".

وبين أن "عملية إلقاء القبض تمت قرب بدالة الأعظمية وجرى تسليمها أصولياً إلى جهة الطلب بوصل استلام أصولي".