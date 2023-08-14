القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد لشخصين يتاجران بالمواد المخدرة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة في محافظة بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "احدهما كان يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة من محافظة اربيل، فيما يقوم الشخص الثاني بنقلها بعجلته إلى بغداد".

وأضاف، أنه "إثناء الانتهاء من تلك العملية تم مداهمة منزليهما وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهما وأدواتها وهي عبارة عن بايب للتعاطي عدد (4) وجداحة الكترونية عدد (9) مع أكياس نايلون تحوي مادة بلورية بيضاء بوزن (966) غرام من مادة المثيل امفيتامين" الكرستال " وايضا (983) غرام من مادة رانتج الكنابس المعروف بـ "الحشيشة" والتي كان القصد منها المتاجرة والتعاطي".

واوضح البيان أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".