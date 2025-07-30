القضاء العراقي يحكم بالحبس أربعة أشهر بحق صاحب "صالون لاند"

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، أن القضاء العراقي اصدر حكما بالحبس أربعة أشهر بحق صاحب "صالون لاند" بعد إدانته بالمحتوى الهابط.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية أصدر القضاء العراقي حكما على المدعو "نصر مقصود عبود" الملقب بـ"لاند" صاحب "صالون لاند" يقضي بالحبس أربعة أشهر بعد إدانته بالمحتوى الهابط.

وكان مصدر أمني قد افاد، يوم الاثنين السابع من شهر تموز/يوليو الجاري، أن السلطات الأمنية ألقت القبض القبض على صاحب مركز تجميل "صالون لاند" في العاصمة بغداد بتهمة المحتوى الهابط.

ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط و البلوغرات" بإجراءات قانونية.

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.

لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.