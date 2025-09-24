القضاء العراقي يحكم بالحبس الشديد لمدان ابتز فتاتين

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، إصدار المحكمة الجنائية المركزية، حكمين بحق مدان بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل جريمة، بعدما أقدم على ابتزاز فتاتين بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القضاء في بيان له ورد شفق نيوز، إن "المدان أقدم على اختراق الهاتف الشخصي لإحدى الفتيات والحصول على بياناتها وتهديدها بنشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم حصوله على مبالغ مالية".

وأوضح البيان، أن "الاحكام صدرت بحقه استناداً لأحكام المادة 430 / 1 من قانون العقوبات".

وتتصاعد بشكل لافت، ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، التي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، في وقت تجهد الجهات الأمنية للحدّ من هذه الظاهرة وتحجيمها.

وتشير معلومات خاصة، إلى أن العراق شهد آلاف الحالات التي تندرج في خانة "الابتزاز الإلكتروني" خلال الفترة الممتدة من العام 2021 ولغاية العام 2024 وتعود معظم الأسباب إلى الاستعمال غير السليم لمواقع "التواصل الاجتماعي" وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا، وكذلك ارتفاع نسب البطالة التي تسهم في ارتفاع الجرائم المجتمعية.