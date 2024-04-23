القضاء العراقي يحكم بالحبس البسيط على "أم اللول" .. وثيقة

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، حكما بالحبس البسيط على إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول".

ووفقا لقرار الحكم الصادر عن القضاء والذي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، فإن "المحكمة حكمت على المدانة (أم اللول) بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وافلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة".

وأشار الحكم إلى أنه "تم إعلانها (تلك الصور والأفلام) وعرضها على أنظار الجمهور".

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، حقيقة ما تداوله ناشطون عن منح إمرأة مشهورة على مواقع التواصل تعرف بـ "أم اللول" جوازا دبلوماسيا.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)، ولم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن.

ودعت الوزارة، إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً.