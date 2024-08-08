بينهم امرأة اجنبية .. القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق 12 متاجراً بالمخدرات

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة اصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق (12) مداناً من بينهم امرأة تحمل جنسية أجنبية إثر قيامهم باستيراد المواد المخدرة من احدى دول الجوار لغرض المتاجرة بها في العراق.

وذكر القضاء الأعلى في بيان أن "خمسة متهمين من بينهم متهمة تحمل جنسية أجنبية تم إلقاء القبض عليها في منفذ زرباطية الحدودي وضبط بحوزتها على كمية من المخدرات بوزن 1.5 كغم".

وأضاف أن "أربعة متهمين آخرين يقومون باستيراد المواد المخدرة من ضمنهم امرأة قادمة من محافظة البصرة إلى محافظة بغداد ضبط بحوزتها على كمية من المواد المخدرة بوزن 1.125 كغم كانت تخفيها داخل دمية (دب) ومن خلالها استدرج المتهمين الآخرين وألقي القبض عليهم".

ولفت بيان القضاء إلى أن "آخر ثلاثة متهمين حكم عليهم بالإعدام هم من التجار الرئيسيين للمخدرات الذين يقومون باستيرادها حيث ضبط بحوزتهم على 800 غم من المخدرات و 50 غم کرستال و 18 حبة من مادة الميثيل امفيتامين".

وتابع البيان أن "المحكمة أصدرت قرارها في الاحكام الثلاثة التي تخص المتهمين الـ (12) وفقا لاحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن مجلس القضاء الاعلى أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين اقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.