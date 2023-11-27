القضاء العراقي يحكم باعدام أربعة "ارهابيين" يصنعون مسيرات وعبوات

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام بحق اربعة "مجرمين" ينتمون إلى تنظيم "داعش" قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الأمنية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "الارهابيين قدموا دعماً لوجستياً لعصابات داعش الارهابية بهدف استهداف القوات الأمنية".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3و4و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المدانين ضبط بحوزتهما على (650) غرام من مادة رانتج الكنابس (الحشيشة) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".