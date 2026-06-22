القضاء العراقي يحجز أموال وعقارات مدير كهرباء الوسط (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام شركة كهرباء الوسط، القيادي في حزب تقدم علاء سمير.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن القرار صدر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ، وتضمن الحجز على أموال وعقارات المذكور ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

وأفاد مصدر أمني، أمس الأول السبت، بإلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وهدر المال العام، لافتا إلى أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والإجراءات المتخذة بشأنها".