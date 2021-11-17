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القضاء العراقي يحبط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T10:59:10+0000
القضاء العراقي يحبط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود في بابل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل أحكاما مختلفة بالسجن بحق شبكة تزوير حاولت نقل ملكية عقارات بطريقة غير قانونية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بابل اليوم الأربعاء في بيان، أن "محكمة الجنايات أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشوة وإصدار وثائق وهمية".

وأضاف أن "المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية".

وتابع أن "جهود القضاء في بابل ساهمت في إحباط العملية بكمين محكم بعد الإيعاز لمديرية الأمن الوطني فور ورود المعلومات بالتحري وضبط المتهمين بالجرم المشهود قبل إتمام نقل الملكية".

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