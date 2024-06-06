‏القضاء العراقي يحاكم شخصاً بتهمة "السكر في مكان عام"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن القضاء العراقي في الموصل مركز محافظة نينوى، أوقف شخصاً بعد ظهوره بفيديو وهو مخمور في مكان عام، على مواقع التواصل الاجتماعي.

‏وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأنه "بعد ظهور الشخص بمقاطع فيديو وهو بحالة سكر على مواقع التواصل، قررت محكمة تحقيق نينوى توقيفه (علي الخالدي) وإحالته إلى محكمة الجنح لإجراء محاكمته".

وأضاف المصدر، أن "المدعو (علي الخالدي) هو من محافظة نينوي جرى توقيفه في وقت سابق أيضاً بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو يسيء للذات الإلهية عبر مواقع التواصل"، مبينا أن "تحقيقا فتح معه مؤخراً وبانتظار نتائج ما تقرره المحكمة".