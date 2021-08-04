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القضاء العراقي يتوعد بملاحقة المحرضين على عدم تلقي لقاحات كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T10:53:31+0000
القضاء العراقي يتوعد بملاحقة المحرضين على عدم تلقي لقاحات كورونا

شفق نيوز/ توعد مجلس القضاء الأعلى، يوم الاربعاء، المحرضين على عدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بإجراءات قانونية.

وجاء في كتاب موقع من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بالنظر لاتساع الخطر العام جراء انتشار فيروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض، لذا تنسب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة وكذلك كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفيروس".

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