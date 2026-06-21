باعتبارها "سرقة للمال العام".. القضاء العراقي يوجه بتشديد العقوبات على متجاوزي شبكة الكهرباء

شفق نيوز - بغداد

وجّه مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، المحاكم المختصة بتشديد العقوبات بحق المدانين بالاعتداء على لجان وزارة الكهرباء المكلفة بإزالة التجاوزات في عموم محافظات البلاد.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلسته السادسة صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وناقش خلالها كتاب وزارة الكهرباء المتعلق بالتجاوزات على الشبكة الوطنية.

وأضاف البيان، أن المجلس وجّه محاكم التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، ومراعاة تكييف جريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية وفق أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات باعتبارها "سرقة للمال العام".

وأكد مجلس القضاء في توجيهه، أن الاعتداء على لجان وزارة الكهرباء المكلفة برفع التجاوزات يشكل جريمة مشهودة وفق أحكام المادتين (229 و230) من قانون العقوبات، مشدداً على ضرورة الحد من هذه الظاهرة وإنزال العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.