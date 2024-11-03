القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق ( علي الجنوبي ) بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن القضاء العراقي اتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو (علي الجنوبي) بتهمة "المحتوى الهابط".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "إجراءات القضاء العراقي بحق (علي الجنوبي) جاءت بعد جهود من لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".

وكان علي الجنوبي، الذي يقدم نفسه شاعراً شعبياً، قد أثار موجة استياء بعد ظهوره على قناة سامراء، في أحد البرامج الشعرية، وتحدث عن دخوله بعلاقة "حب" مع شاب، الأمر الذي فجر حالة غضب وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.