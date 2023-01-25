القضاء العراقي يتحرك ضد ظاهرة نثر الأموال في النوادي والملاهي الليلية .. وثيقة

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي فائق زيدان، يوم الأربعاء، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب النوادي الليلية والملاهي التي تشهد ظاهرة نثر الأموال على المغنيات في الحفلات الصاخبة، وكذلك اصطحاب الأحداث (دون سن 18 عاماً) إلى تلك الأماكن.

ووفقا لاعمام مذيل بتوقيع القاضي زيدان، وموجه إلى رئاسة الإدعاء العام ورئاسة محاكم الإستئناف كافة، فإنه "لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة نثر الأموال واصطحاب الأحداث إلى تلك الملاهي".

وأردف بالقول إن "هذه التصرفات غير الحضارية مخالفة للقانون والتعليمات النافذة لذا اقتضى الاعمام على محاكم التحقيق لتشكيل فرق رصد بالتعاون مع مراكز الشرطة المختصة أو مفارز الأمن الوطني كلاً حسب اختصاصه المكاني لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الملاهي، وكذلك من يرتادها، ويرتكب المخالفات المذكورة".