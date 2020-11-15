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القضاء العراقي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-15T07:46:01+0000
القضاء العراقي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال

شفق نيوز/ أعلن النائب محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن صدور حكم قضائي بإبطال تجديد رخص الهواتف النقالة العاملة في العراق.

وكتب السوداني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "قال القضاء العراقي قولته مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي شركة زين للاتصالات، وشركة آسيا سيل للاتصالات، وشركة كورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وقررت الحكومة العراقية الموافقة على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.

وسبق لـ "هيئة الإعلام والاتصالات" الرسمية أن بررت التمديد بالقول إن "القرار جاء بناءً على نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي طالبت بالتمديد وفق عقد الترخيص"، مشيرة إلى الاعتماد على "رؤية الحكومة العراقية في تطوير الشأن الخدمي والاستثماري، ومبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرخصين، والالتزامات التعاقدية بين الطرفين، ودراسة متطلبات السوق العراقي للاتصالات، من حيث نقاط القوة ومواطن الضعف".

ولفتت إلى أن مكتسبات قرار التجديد تكمن في تعزيز مكانة العراق في مؤشر تنمية المعلومات والاتصالات العالمي، ودعم خزينة الدولة بالإيرادات من خلال أجور الترخيص.

https://www.facebook.com/MohamedShiaAlsudani/posts/4037515856265283

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