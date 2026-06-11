القضاء العراقي: مروّج لداعش عبر مواقع التواصل يتلقى حكماً بالمؤبد

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، إصدار حكم بالسجن المؤبد بحق أحد المدانين المنتمين إلى تنظيم داعش، على خلفية نشر أخبار وترويج الفكر الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية، بعد إدانته بنشر الأخبار والترويج للفكر الإرهابي عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات".

وأكد البيان أن القضاء العراقي يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بالأنشطة الإرهابية والداعمين لها، وفقاً للقوانين النافذة.