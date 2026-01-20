القضاء العراقي عن "التنويم المغناطيسي": وسيلة احتيال وعقوبتها الحبس

شفق نيوز- بابل

صادقت محكمة استئناف بابل (بصفتها التمييزية)، يوم الثلاثاء، على قرار إدانة متهم قام بالاستيلاء على "أموال ومخشلات ذهبية" لمواطنة عبر استخدام "التنويم المغناطيسي".

وادّعى المتهم أمام الضحية أن العملة البيلاروسية التي سلّمها لها مسحوبة من التداول ولها قيمة سوقية مرتفعة، وفق المحكمة.

وكيفت المحكمة، فعل المتهم واستخدامه للتنويم المغناطيسي كأحد "الطرق الاحتيالية" المنصوص عليها في المادة (456/ 1/ أ) من قانون العقوبات العراقي، مؤيدةً الحكم عليه بـ الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات.