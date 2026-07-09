"في حفرة".. ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية الجميلي (صور وفيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الخميس، عن ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وأضاف القاضي المختص، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.

وسبق أن أعلن القضاء العراقي، الاثنين الماضي السادس من تموز الجاري، ضبط 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات، موضوعة داخل قناني مياه بلاستيكية ومخفاة في منزل المتهم بمدينة تكريت.

وأشار قاضي التحقيق حينها، إلى أن إجمالي الأموال المضبوطة في القضية ارتفع إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، فضلاً عن العقارات والعجلات المحجوزة والمصوغات الذهبية المضبوطة.

وكانت وكالة شفق نيوز، قد نقلت عن مصدر أمني، بضبط مبالغ مالية ومركبات خلال عملية تفتيش في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، ضمن إجراءات مرتبطة بملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.