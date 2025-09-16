القضاء العراقي رداً على تخفيف الحكم بحق القاتل: دعوى سارة العبودي لم تدقق إلى الآن

شفق نيوز - بغداد

أكد مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، ان دعوى قتل الأستاذة في جامعة البصرة، الراحلة سارة العبودي على يد زميلها لم يتم تدقيقها لغاية الآن.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً منذ مساء أمس الاثنين تفيد بتخفيف الحكم عن ضرغام عبد السالم نعمة التميمي المدان بقتل العبودي من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت الى السجن المؤبد مدى الحياة.

وردا على تلك المعلومات أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، بأن "هذه المعلومات غير صحيحة حيث أن الدعوى لم تدقق إلى الان بسبب أسبقية تدقيق الدعاوى حسب تاريخ ورودها إلى محكمة التمييز".

وكانت الجريمة قد وقعت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عندما أقدم المتهم على قتل الأستاذة الجامعية سارة العبودي داخل الحرم الجامعي في البصرة، بإطلاق النار عليها، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية.

وأصدر القضاء العراقي في شهر حزيران/ يونيو الماضي حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل العبودي.

وقالت عائلة الضحية لوكالة شفق نيوز، في حينها إن "الحكم صدر اليوم بعد أشهر من المناشدات والمتابعات والمطالبات بإقرار انتصاراً الى العدالة"، مشيدة بموقف القضاء واصفة إياه بـ"الصارم والعادل تجاه من ينتهك القانون والإنسانية".