القضاء العراقي: حكمان بالسجن 10 سنوات  بحق "حباية" ومبتز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكماً جنائياً بحق مدان بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مصدر أمني في المحافظة، لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 15 مليون دينار، ضد مدان بجريمة الاتجار بالمواد يلقب بـ(حباية)".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

كما أصدر القضاء العراقي، حكما السجن لمدة عشر سنوات بحق مدان مارس الابتزاز بحق "عوائل شهداء الحشد الشعبي"، اعتقلته المديرية العامة للأمن والانضباط بهيئة الحشد في وقت سابق.

وقالت مديرية الحشد في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المدان يقوم بالنصب والاحتيال من خلال وعود التعيين الوهمي الذي كان يجني منه أموالًا طائلة، حيث ألقي القبض عليه من قِبل مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي بعد أخذ الموافقة الرسمية من القاضي المختص .

وأشار البيان إلى أن "ضبطه تم اثناء ممارسته عملية الابتزاز بحق عوائل شهداء الحشد الشعبي ومعه بعض المبالغ المالية التي جناها من عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال".

وبعد إكمال التحقيقات، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن 10 سنوات بحقه.