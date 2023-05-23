القضاء العراقي: حكمان بالسجن والإعدام بحق تاجر مخدرات وقيادي في داعش

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، حكمين أحدهما بالسجن 15 سنة بحق مدان ببيع المواد المخدرة، والآخر الإعدام بحق قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مجرمي بيع المواد المخدرة، مبينا أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (1130) الف ومئة وثلاثين حبة مخدرة مع كمية من مادة الكرستال المخدرة قدرها (3) غرامات، إضافة ادوات مختلفة تستخدم لتعاطي المواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017".

وفي بيان منفصل، قال إعلام القضاء، إن محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحد القياديين في تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي في تنظيم داعش شغل منصب عسكري عام في ما يسمى بولاية الجزيرة في الأنبار".

وأضاف أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، ما أدى لاستشهاد أربعة منتسبين في الجيش العراقي وإصابة 22 آخرين".