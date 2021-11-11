القضاء العراقي: حكمان بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ومدان بالخطف

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات مع تغريمه ثلاثون مليون دينار، وآخر مدان بخطف وابتزاز مواطنين.

وقال اعلام القضاء في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات كربلاء بهيئتها الثانية أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على المجرم (م.ص.س) وغرامة مقدارها ثلاثون مليون دينار عراقي لمتاجرته بالمخدرات.

وذكر البيان، أنه "ضبط بحوزة المجرم كمية من الحبوب المخدرة بعدد (2250) ألفان ومائتان وخمسون حبة مخدرة وثلاثة غرامات من مادة الكرستال المخدرة، مضيفاً "تم اصدار الحكم وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي بيان منفصل، قال إلام القضاء، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم قام بخطف شخصين من محافظة بابل".

وأشار إلى أن "المتهم قام بمساومة ذوي المختطفين على مبالغ مالية لقاء سلامتهم بلغت سبعة ألاف دولار وتم استلام المبلغ على شكل ورقة نقدية فئة 100 دولار".

وأضاف أنه "تم الحكم عليه وفق إحكام المادة (الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب".